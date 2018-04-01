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حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تدعو لشد الرحال للأقصى وتصعيد الانتفاضة والمقاومة

1
APRIL
2018
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فلسطين اليوم -

 دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها.

وأكدت الحركة في بيان لها تعقيباً على الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى المتوالية منذ صباح اليوم، أن تصاعد الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى محاولة إسرائيلية لإعادة مخطط التقسيم الزماني والمكاني الذي أسقطه المقدسيون الأبطال العام الماضي في معركة البوابات .

وطالبت جماهير الشعب الفلسطيني لليقظة والانتباه والتصدي لهذه الاقتحامات بشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك والرباط في ساحاته وتصعيد الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها .

وكان مايقارب من 200 مستوطنًا قد اقتحموا منذ ساعات صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

ويأتي اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في الوقت الذي يتزامن مع توافد "الإسرائيليين" المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح في ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة "الإسرائيلية" التي ستغلق طريق باب الاسباط أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول الى وادي حلوة وباب المغاربة جنوب المسجد الأقصى.

ويتوقع أن يستمر الاغلاق الذي تقوم به الشرطة الاسرائيلية سنويا وتسمح فيه للحافلات الاسرائيلية بالمرور فقط طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر يوم الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الاسرائيلي.

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