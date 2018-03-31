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العائلة المالكة البريطانية تكشف قائمة المدعوين لزفاف الأمير هاري

31
MARCH
2018
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أفادت مجلة "Harper's Bazaar" النسائية بأن العائلة المالكة البريطانية كشفت عن أسماء المدعوين إلى حفل زفاف الأمير هاري، الابن الثاني لولي العهد الأمير تشارلز، مع ميغان ماركل.

وذكرت المجلة، وهي أعرق مجلة تعنى باهتمامات المرأة في العالم، أن الدعوات أرسلت لحوالي 600 شخص داخل المملكة المتحدة وخارجها.

وتتضمن القائمة مدعوين من قبل الأمير العريس: الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وعقيلته ميشيل، ورئيس الوزراء الكندي الحالي، جاستين ترودو، والأميرة فكتوريا الابنة البكر لملك السويد، والعائلة المالكة الإسبانية، فضلا عن ذلك دعا الأمير البريطاني إلى حفل زفافه صديقاته تشيلي ديفي وكريسيدا بوناس، وكذلك المغنية البريطانية فكتوريا بيكهام والممثلة الأسترالية مارغو روبي.

وسيشارك في إحياء الحفل الموسيقار والمغني البريطاني الشهير، إلتون جون، الذي كان مقربا من والدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، والموسيقي الشاب إد شيران، والفنانة إيلي غولدينغ، والمغني النجم كريس مارتن.

أما صاحبة الحظ السعيد العروس، ميغان ماركل، وهي ممثلة أمريكية، فقد دعت إلى حفل زفافها أعز صديقاتها الممثلة الهندية، بريانكا تشوبرا، بالإضافة للممثلين الذين شاركوها العمل في مسلسل "فورس – ماجور" (أمور غير متوقعة)، باريك جي آدامز، وإيبيغل سبينسيرن وأوليفيا باليرمو، كما دعت العروس لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، ومصممة الأزياء، جيسيكا مولروني.

وقد حددت العائلة المالكة البريطانية موعد العرس في الـ 19 من مايو المقبل داخل كنيسة سان جورج في قصر وندسور وستتخلل الحفل مأدبة غداء للمدعوين في قاعة سانت جورج، تحضرها جدة العريس ملكة بريطانيا، إليزابيت الثانية.

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