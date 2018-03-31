«كلاب النقانق» تتألق في متحف بألمانيا

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يُفتتح هذا الأسبوع متحف مخصص لكلاب «داكسونت» الألمانية ذات الأرجل القصيرة والبدن الطويل، والمعروفة باسم «كلاب النقانق» في مدينة باساو جنوب ألمانيا، حيث ستُعرض أكثر من 2000 قطعة تتنوع بين رغيف خبز على شكل كلب وتمثال ذهبي ضخم.



كان اثنان يملكان هذا النوع من الكلاب قد تركا عملهما في بيع الزهور كي يفتتحا المتحف في بافاريا. وقالا إنه أول متحف في العالم مخصص لهذا النوع وإنهما أقاماه من لا شيء خلال 3 أشهر فقط. وقال مؤسس المتحف، سيبي كوبيلبك: «يحتاج العالم إلى متحف مخصص لكلاب النقانق... لا يوجد كلب آخر في العالم يحظى بنفس الشهرة كرمز لبافاريا مثل كلب النقانق».



ومحتويات المتحف المعروضة في مساحة تزيد على 80 متراً مربعاً تلبّي جميع الأذواق. ويمكن للزائر أن يرى طوابع عليها صور كلاب ومطبوعات فنية مستوحاة من كلاب النقانق، ودمى يدوية على هيئة جراء وتماثيل خزفية. وقال كوبيلبك: «أردنا أن نخصص لهذا الكلب مركزاً يمكن أن يأتي إليه الناس ويمرحون معه. تزيد شعبيته لأن كلب النقانق، بهيئته التي تشبه النقانق، دخل قلوب الكثيرين».



وذكرت وكالة «رويترز» أن من بين المشاهير الذين كانوا مولعين بكلاب «داكسونت» الرسام بابلو بيكاسو، والممثلة مارلين مونرو، والرئيس الأميركي الراحل جون كنيدي، والعالم ألبرت آينشتاين، وكذلك نابليون.



ويقول كوبيلبك وشريكه في المتحف أوليفر شتورز، إن لديهما 2000 قطعة أخرى من المعروضات المتعلقة بكلاب النقانق. ويفتح المتحف أبوابه، يوم الاثنين.