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العلماء: - انخفاض الحشرات يهدد الحياة على الأرض

31
MARCH
2018
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sputnik-

سجل فريق من الباحثين الألمان والهولنديين والبريطانيين انخفاضا بنسبة ثلاثة أرباع عدد الحشرات المجنحة في جميع أنحاء ألمانيا. وفقا لدراسة نشرت في مجلة Plos One الأمريكية.


وبحسب رأي العلماء، هذا الانخفاض يشكل تهديدا كبيرا للحياة على الأرض، نظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه المخلوقات في السلسلة الغذائية وتلقيح النباتات.


وقام علماء الحشرات منذ عام 1989، بتجميع أكثر من 150 عينة من مختلف الحشرات في 63 منطقة في ألمانيا. وقد تبين أن الوزن الإجمالي للحشرات الملتقطة منذ 27 عاما انخفض بنسبة 76% مقارنة بالوزن الحالي.

ويقول العلماء إن هذه البيانات تنطبق على جميع ولايات ألمانيا خاصة تلك التي تعتمد على الزراعة.

ولم يتوصل الباحثون بعد إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الحاد في عدد من الحشرات، ومع ذلك يرجح البعض سبب التدخل البشري، واستخدام المبيدات وظاهرة الاحتباس الحراري.

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