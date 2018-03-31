هذا ما تعرفه غوغل وفايسبوك عنك...ومن حقك أن تقلق

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أصبحت الخصوصية قضية ملتهبة في عصر الانترنت والتكنولوجيا الرقمية. ويكاد ألا يمر يوم دون أن تنشر وسائل الاعلام انباء عن اختراق حسابات ملايين المستخدمين لهذا التطبيق أو ذاك. ونشرت صحيفة الغارديان تقريراً عن حجم المعلومات التي تجمعها شركات مثل فايسبوك وغوغل عن كل منا دون علمنا.

غوغل تحصي حركاتك

غوغل تخزن مكان وجودك كلما تفتح هاتفك الذكي. وتستطيع ان ترى جدولا زمنيا لأماكن وجودك منذ اليوم الأول لبدء استخدامك غوغل على الهاتف بالنقر على الرابط التالي google.com/maps/timeline?…

غوغل تعرف كل عملية بحث اجريتها ـ وحذفتها

غوغل تخزن تاريخ عمليات البحث التي اجريتها بأجهزتك على اختلافها. وحتى إذا حذفت هذا التاريخ من جهاز فانها ربما خزنت هذا التاريخ من اجهزة اخرى. لمعرفة بياناتك انقر على الرابط myactivity.google.com/myactivity

غوغل لديها سيرتك لأغراض الاعلان

تستحدث غوغل سيرة خاصة بك لأغراض الاعلان على اساس معلومات عنك بينها مكان وجودك وجنسك وعمرك وهواياتك ومهنتك واهتماماتك وحالة علاقاتك ووزنك ودخلك. انقر هنا لرؤية معاوماتك google.com/settings/ads/

غوغل تعرف كل التطبيقات التي تستخدمها

تخزن غوغل معلومات عن كل تطبيق تستخدمه. وهي تعرف كم مرة تستخدمه وأين تستخدمه ومع مَنْ تستخدمه ، أي مع مَنْ تتحدث على فايسبوك وما هي البلدان التي تتحدث معها وما هو موعد نومك. لمعرفة هذه المعلومات انقر على الرابط التالي security.google.com/settings/secur…

غوغل لديها تاريخ استخدامك يوتيوب

غوغل تخزن كل تاريخك مع يوتيوب ، وهي على الأرجح تعرف إن كنت تنتظر مولوداً جديداً أو إن كنتَ محافظاً أو ليبرالياً أو يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو كئيبا ، الخ. انقر هنا لمعرفة معلوماتك youtube.com/feed/history/s…

معلومات غوغل عنك تملأ وثائق من ملايين الكلمات

تمنح غوغل خيار تنزيل كل المعلومات التي تخزنها عنك. ويبلغ حجم هذه المعلومات ملايين الكلمات ، بضمنها البريد الالكتروني والاتصالات والملفات والصور ، الخ. انقر هنا لرؤية معلوماتك google.com/takeout

لدى فايسبوك رزم كاملة من المعلومات عنك

تمنح شركة فايسبوك خياراً مماثلا لتنزيل معلوماتك ، وهي عادة وثائق تملأ رزماً كاملة من الورق ، بينها كل ما بعثته وتسلمته من رسائل وملفات وكل اتصالاتك الهاتفية وكل رسائلك الصوتية. لرؤية معلوماتك انقر على https://www.facebook.com/help/131112897028467

كما تخزن فايسبوك ما تعتقد انه قد يكون موضع اهتمامك على اساس الأشياء التي ابديت اعجابك بها وما يقوله اصدقاؤك عنك. وتخزن كل مرة تفتح فايسبوك.

يستطيعون الوصول الى كاميرا الويب والميكروفون

المعلومات التي تجمعها شركات مثل فايسبوك وغوغل تشمل اقتفاء تحركاتك والتطبيقات التي أدخلتها في جهازك ومتى تستخدمها ولماذا تستخدمها ، والوصول الى كاميرا الويب والميكروفون في اي وقت ، واتصالاتك وبريدك الالكتروني وتقويمك وتاريخ مكالماتك ومراسلاتك وما انزلته من ملفات والعابك وصورك وافلامك بالفيديو وموسيقاك وتاريخ عمليات بحثك وتاريخ تصفحاتك وحتى المحطات الاذاعية التي تستمع اليها.

غوغل تعرف ما هي الفعاليات التي حضرتها ولديها حتى المعلومات التي حذفتها وتستطيع أن تعرف طبيعة تمارينك البدنية ، ولديها ما يعادل سنوات من الصور الفوتوغرافية التي التقطتها بالهاتف حسب سنة ومكان وتاريخ التقاطها. ولدى غوغل كل رسالة بعثتها بالبريد الالكتروني.

لهذه المعلومات ملايين الاستعملات الخبيثة. فإذا قلت انك لست ارهابياً لماذا بحثت عن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" على غوغل؟ والزوجة التي تشك في زوجها تستطيع أن تطلع على تاريخ تحركاته وعمليات بحثه على غوغل خلال السنوات العشر الماضية ، الخ. وهذا كلها من مفارقات عصرنا الجنونية. فنحن نرفض ان تضع الحكومة كاميرات أو سماعات في بيوتنا ولكننا نتبرع بمعلومات عن حياتنا الشخصية على الانترنت.