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"ليتولَّ الباقون سوريا عنا قليلاً" - ترامب يجمد أكثر من 200 مليون لإعادة إعمار سوريا

31
MARCH
2018
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بعد إعلانه أن بلاده ستنسحب قريباً جداً من البلد الغارق منذ سبع سنوات في حرب مدمرة، أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

وقال: "سنخرج من سوريا في وقت قريب جداً. فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن". ولم يحدد ترمب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن أن يتولوا أمر سوريا، لكن لـ روسيا وإيران قوات كبيرة في سوريا دعماً لنظام بشار الأسد.

كما أشار: "أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهداً بتركيز الإنفاق الأميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من ألفي جندي شرق سوريا، حيث يساندون تحالفاً عربياً كردياً لدحر تنظيم #داعش، بدون التورط بشكل مباشر في النزاع في هذا البلد.

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