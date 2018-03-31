أرنولد شوارزنغر يجري عملية قلب مفتوح

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ذكرت مصادر صحفية، أن الممثل والرياضي والسياسي الأميركي الشهير، أرنولد شوارزنغر، خضع لعملية القلب المفتوح، بشكل طارئ، يوم الخميس.

وأجرى النجم البالغ من العمر سبعين عاما العملية الجراحية في إحدى مصحات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وكان من المقرر أن يخضع شوارزنغر لعملية استبدال صمامات القلب فقط، في البداية، لكن الأطباء أجروا له عملية قلب مفتوح استغرقت عدة ساعات.

وليست هذه المرة الأولى التي يخضع فيها النجم لعملية جراحية على مستوى القلب، إذ سبق أن أجريت له عملية لاستبدال الصمام الأبهري سنة 1997.