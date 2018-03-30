ابنة الجاسوس الروسي تتجاوز "الحالة الحرجة"

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قال مستشفى الخميس إن ابنة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال التي تسممت هي ووالدها بغاز أعصاب في بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر لم تعد في حالة حرجة وإن صحتها تتحسن بسرعة. حسب ما نقلت رويترز.

وقالت كريستين بلانشارد المديرة الطبية لمستشفى دائرة سالزبري الذين يعالج الاثنين في بيان "يسرني الإعلان عن تحسن صحة يوليا سكريبال. استجابت بشكل جيد للعلاج لكنها لا تزال تحصل على رعاية خاصة على مدار الساعة".

وعثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد بمدينة سالزبري في جنوب إنجلترا يوم الرابع من مارس.

ولا يزال الجاسوس الروسي السابق في حالة حرجة لكن مستقرة.