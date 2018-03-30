"فعلتها".. احتفالاً ببلوغها سنّ الرشد!

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اشترت مواطنة كندية بطاقة يانصيب بمناسبة بلوغها سن الرشد، وربحت جائزة تضمن لها تلبية احتياجاتها مدى الحياة.





ويفيد موقع "بي بي سي نيوز" بأن المواطنة شارلي لاغارد، من مقاطعة كيبك، اشترت بطاقة يانصيب فوري للاحتفال بمناسبة بلوغها سن الرشد وفوجئت بفوزها بمليون دولار كندي، يمكن أن تستلمها فورا، أو 1000 دولار كندي أسبوعيا مدى الحياة (غير خاضعة للضرائب). وبعد التشاور مع المستشار المالي، وافقت على الخيار الثاني.





وتنوي لاغارد إنفاق الأموال التي ربحتها على السياحة والتعليم، وتقول: "أريد أن أدرس فن التصوير وأن أحقق حلمي بالتقاط صور الجولات السياحية لنشرها في إحدى المجلات".