بوغدانوف: توجد فرص لخروج "جيش الإسلام" من الغوطة

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن المفاوضات مع جماعة "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية مستمرة، مؤكدة وجود تقدم في المفاوضات بشأن خروجهم من الغوطة.

وأوضح بوغدانوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه يوجد تواصل عبر الرسائل، والهواتف، وكذلك لقاءات.

وأكد المسؤول الروسي أنه من المقرر أن يتم التطرق في قمة أنقرة إلى مناطق خفض التصعيد وسيكون الهدف هو القضاء على "داعش" وجبهة النصرة"، وكيف سيساعد ذلك في حل المواضيع الأخرى بما فيها الإنسانية وبناء على مخرجات مؤتمر سوتشي.

هذا وكانت هيئة الأركان العامة الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" أعربوا عن استعدادهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من غوطة دمشق الشرقية.