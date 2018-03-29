تفاصيل جديدة عن زوجة زعيم كوريا الشمالية

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نادرا ما تظهر زوجة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على وسائل الإعلام، كما أن المعلومات بشأنها قليلة ومحدودة، وهو ما يثير سيلا من التساؤلات، فمن تكون ري سول جو؟

وظهرت ري سول جو، في بعض الصور، إلى جانب زوجها، الذي كان يقوم بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين، من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اسم زوجة الزعيم "غامض"، على اعتبار أن "ري" هو في الواقع لقب تم استخدامه من أجل جعل ماضيها قبل الزواج سريّا.

وكان أول ظهور للزوجة إلى جانب كيم، عام 2012، قبل أن تعلن كوريا الشمالية رسميا أنها زوجة الزعيم، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل بخصوص حياتها أو عمرها أو أصولها.

وقالت مصادر لوسائل إعلام كورية جنوبية أن ري مشجعة ومغنية سابقة، وحددت تاريخ ميلادها بين عامي 1985 و 1989.

وتابعت "ولدت في شمال مقاطعة هامكيونغ من أب أكاديمي وأم طبيبة".

وأضافت أنها كانت تغني رفقة أوركسترا "أونهاو" أمام أعين كيم ووالده، خلال حفل فني عام 2010، "وربما أعجب بها الزعيم آنذاك وطلب يدها للزواج".

وتقول بعض المصادر في سول إن اسم زوجة كيم الحقيقي هو "هيونغ سونغ"، مشيرة إلى أنها غيرته بعد زواجها.

ولحدود الآن، لا تعرف المصادر الإعلامية عدد أطفال كيم وزوجته، باستثناء واحد، كان قد كشفه أحد أصدقاء الزعيم، وهو لاعب كرة سلة أميركي "دينيس رودمان"، خلال حوار تلفزيوني وقال إنه الطفل المتوسط وإن اسمه هو "جو إيه".

وقبل الزواج، تقول نفس المصادر، جرى إرسال ري إلى "جامعة كيم إيل سونغ" من أجل الدراسة هناك لمدة 6 أشهر، حتى تصبح "سيدة كوريا الشمالية الأولى".