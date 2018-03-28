living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توجيه الاتهام لرفيقة منفذ اعتداء جنوب فرنسا

28
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مصدر قضائي إن رفيقة رضوان لقديم، منفذ الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى في جنوب غرب فرنسا، قد تم توجيه الاتهام اليها الثلاثاء من جانب قاضي مكافحة الارهاب وتم سجنها مؤقتا.
وبعد أربعة أيام في الحجز الاحتياطي، مثُلت مارين بي. البالغة الثامنة عشرة من العمر والتي كانت قد اعتنقت الاسلام، مساء الثلاثاء أمام قاض في باريس وجّه إليها تهمة المشاركة في "مؤامرة إجرامية إرهابية بهدف الإعداد لجرائم اعتداء على الناس".
 
من ناحية أخرى قام المحققون برفع الحجز على الرجل البالغ من العمر 17 عاماً والذي تم تقديمه على أنه صديق لقديم، وذلك "في غياب عنصر يُجرّمه في هذه المرحلة"، وفقا للادعاء العام.
 
وكان مدعي عام باريس فرنسوا مولنس قال الاثنين إن رفيقة لقديم صرخت "الله أكبر" خلال اعتقالها الجمعة ولكنها "نفت ان تكون شريكة في الفعل" الذي أقدم عليه رفيقها.
 
واضاف مولنس ان الفتاة "تظهر كل مؤشرات التطرف"، لافتا الى انه في صبيحة اليوم الذي نفذ فيه رفيقها الاعتداء الدموي "نشرت سورة تعد فيها الكفار بالجحيم".
 
وكانت مصادر متطابقة قد افادت الاثنين بأن رفيقة رضوان لقديم مدرجة على لوائح أجهزة الأمن الفرنسية للتطرف.
 
وقال مصدر مطلع على التحقيق ومصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن الشابة التي اوقفت رهن التحقيق بعد العملية، مدرجة على لوائح "أمن الدولة" وكانت أجهزة الاستخبارات تراقبها.
 
كما أن لقديم كان مدرجا على لوائح "أمن الدولة" ومراقبا من أجهزة الاستخبارات منذ 2014.
 
وقُتل المهاجم، وهو فرنسي من أصل مغربي عمره 25 عاما، برصاص قوات الامن بعد هجوم دام بدأ في كركاسون وانتهى داخل سوبرماركت في تريب البلدة القريبة حيث احتجز اشخاصا عدة كرهائن.
 
ويسعى المحققون إلى معرفة أسباب انتقال المهاجم إلى تنفيذ الاعتداء وكشف أي متواطئين محتملين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout