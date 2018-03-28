"سأحطم رأسك".. نجم برشلونة السابق يهدد صحفيا تحدث إلى زوجته

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هدد لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق أردا توران، صحفيا بـ"تحطيم رأسه وعينه"، بعدما حاول الأخير التحدث إلى زوجته.

وعاد اللاعب التركي الدولي صاحب الـ31 عاما، إلى بلاده حيث يلعب مع إسطنبول باشيكشهر معارا من برشلونة، بعد مسيرة غير ناجحة مع الفريق الكتالوني.

توران الذي احتفل في وقت سابق من شهر مارس الجاري بزفافه في حفل بسيط، كان برفقة زوجته أصليهان دوغان وشقيقه أوكان في مطعم، تصادف وجود عدد من الصحفيين به.

وسأل أحد الصحفيين زوجة توران عن رأيها في حفل الزفاف، وإن كان يرقى إلى مستوى توقعاتها، فأجابت بإيماءة واحدة دون أن تتحدث.

فعاد الصحفي ووجه له سؤالا، قائلا: "هل منعك أردا من الحديث؟"، مما أدى إلى ثورة غضب من زوجها.

وقال توران موجها حديثه للصحفي: "كن محترما، وإلا سأحطم رأسك وعينيك. أنت تتحدث إلى زوجتي"، وغادر المطعم مع زوجته وشقيقه قبل أن يتفاقم الأمر.