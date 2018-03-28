سفير روسي يُحذّر من "حرب باردة"!

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حذّر سفير روسيا لدى استراليا اليوم الأربعاء، من ان العالم سيدخل في "حالة حرب باردة" إذا واصل الغرب تحيّزه ضد موسكو، رداً على الهجوم بغاز الأعصاب على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال السفير غريغوري لوغفينوف للصحافيين في كانبيرا: "يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها. إذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة".

وطردت الولايات المتحدة وحكومات في أنحاء أوروبا، دبلوماسيين روساً بشكل جماعي، رداً على الهجوم. واعلنت استراليا أمس انها ستطرد دبلوماسيَيْن روسيَيْن، ما دعا لوغفينوف إلى الحديث على عجل إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء.

ورفض لوغفينوف المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن الهجوم، وقال إن بلاده لم تُحدّد حتى الآن ردها على الإجراء الدبلوماسي من جانب حلفاء بريطانيا.