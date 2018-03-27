living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرود مشبوهة في مواقع حكومية وعسكرية أميركية

27
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير إعلامية يوم امس  أن طروداً مشبوهة أرسلت إلى ستة مواقع حكومية وعسكرية حول العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب صحيفة "القدس العربي".
 
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والسلطات العسكرية إنهم يحققون في ست عبوات مشبوهة احتوت على مكونات متفجرة، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي نيوز″. وتم إرسال تلك الطرود إلى عناوين عسكرية واستخباراتية في منطقة واشنطن.
 
الى ذلك قال مكتب التحقيقات الاتحادي على موقع "تويتر": "في 26 آذار استجاب المكتب لبلاغات عن طرود مشبوهة في عدة منشآت حكومية. وقد تم جمع كل الطرود لإجراء المزيد من التحليل من قبل المكتب".
 
واكتشف الطرد الأول صباح امس في جامعة الدفاع الوطني، بحسب (إن بي سي) التي اشارت الى ان طرود أخرى ظهرت في منشأة لفرز البريد تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومنشأة فرز بريدية تابعة للبيت الأبيض في ضواحي واشنطن، ومنشأة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية في دالجرين بولاية فيرجينيا، ومواقع أخرى.
 
وقال مسؤولو إنفاذ قانون لـ(إن بي سي) إنه تم إرسال الطرود عبر البريد.
ويفحص مكتب التحقيقات الاتحادي الطرود لمعرفة ما إذا كانت من عمل نفس الشخص أو الأشخاص، ولتحديد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة حقيقية أم أن الأمر مجرد خدعة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout