طرود مشبوهة في مواقع حكومية وعسكرية أميركية

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ذكرت تقارير إعلامية يوم امس أن طروداً مشبوهة أرسلت إلى ستة مواقع حكومية وعسكرية حول العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب صحيفة "القدس العربي".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والسلطات العسكرية إنهم يحققون في ست عبوات مشبوهة احتوت على مكونات متفجرة، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي نيوز″. وتم إرسال تلك الطرود إلى عناوين عسكرية واستخباراتية في منطقة واشنطن.

الى ذلك قال مكتب التحقيقات الاتحادي على موقع "تويتر": "في 26 آذار استجاب المكتب لبلاغات عن طرود مشبوهة في عدة منشآت حكومية. وقد تم جمع كل الطرود لإجراء المزيد من التحليل من قبل المكتب".

واكتشف الطرد الأول صباح امس في جامعة الدفاع الوطني، بحسب (إن بي سي) التي اشارت الى ان طرود أخرى ظهرت في منشأة لفرز البريد تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومنشأة فرز بريدية تابعة للبيت الأبيض في ضواحي واشنطن، ومنشأة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية في دالجرين بولاية فيرجينيا، ومواقع أخرى.

وقال مسؤولو إنفاذ قانون لـ(إن بي سي) إنه تم إرسال الطرود عبر البريد.

ويفحص مكتب التحقيقات الاتحادي الطرود لمعرفة ما إذا كانت من عمل نفس الشخص أو الأشخاص، ولتحديد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة حقيقية أم أن الأمر مجرد خدعة.