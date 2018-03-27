هذا ما قامت به صديقة منفذ الاعتداء في فرنسا لحظة اعتقالها!

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أعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولنس الاثنين إن رفيقة رضوان لقديم، منفذ الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى الجمعة في جنوب غربي فرنسا، قد صرخت "الله اكبر" خلال اعتقالها الجمعة ولكنها "نفت ان تكون شريكة في الفعل" الذي أقدم عليه رفيقها.

واوضح مولنس ان هذه المرأة البالغة 18 عاما من العمر لم يكن لديها اي اتصال هاتفي مع لقديم منذ كانون الثاني ، لكن يُشتبه في انها واصلت التبادلات من خلال احد التطبيقات.

واضاف مولنس ان الفتاة "تظهر كل مؤشرات التطرف"، لافتا الى انه في صبيحة اليوم الذي نفذ فيه رفيقها الاعتداء الدموي "نشرت سورة تعد فيها الكفار بالجحيم".

اما رضوان لقديم فكان "محل متابعة فعالة كانت لا تزال مستمرة في اذار 2018 من جانب اجهزة الاستخبارات"، بحسب ما قال مولنس. واضاف "لكن اكرر أنّ هذا لم يسمح بتحديد مؤشرات تحذيرية (تُظهر) انتقاله الى التنفيذ او محاولات للانتقال الى المنطقة العراقية السورية".

وكانت مصادر متطابقة قد افادت الاثنين بأن رفيقة رضوان لقديم مدرجة على لوائح أجهزة الأمن الفرنسية للتطرف.