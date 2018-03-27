living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حرب عالمية" دبلوماسية ضد روسيا.. وقرار الرد بيد بوتين

27
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت أميركا وكندا ودول أوروبية، طرد دبلوماسيين روس، اليوم الاثنين، في تحرك وصفته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه "أكبر إعلان طرد جماعي لعناصر استخباراتية روسية في التاريخ"، بينما وصفت روسيا ما حدث بالعمل "الاستفزازي"، وتوعدت بالرد.
 
وجاء طرد الدبلوماسيين الروس بعد أن اتهمت السلطات البريطانية موسكو، بالضلوع في تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته، هذا الشهر، باستخدام غاز الأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، وأعلنت عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، وتجميد العلاقات الثنائية.
 
وردت موسكو في المقابل بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا من أراضيها، وغلق المركز الثقافي البريطاني.
 
انتصار دبلوماسي للندن
وحققت لندن اليوم انتصارا دبلوماسيا على موسكو، تمثل بتحويل دعم العديد من الدول لموقفها في قضية سكريبال، من مجرد تصريحات مؤيدة إلى أفعال، تمثلت بطرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها "توضح بشكل جلي أننا نقف صفا واحدا في توجيه أقوى إشارة لروسيا بأنها لا تستطيع الاستخفاف بالقانون الدولي".
 
وتضمنت قائمة الدول التي أعلنت عن طرد دبلوماسيين روس، كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا والتشيك وليتوانيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وألبانيا والسويد وكرواتيا ورومانيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا.
 
وتعليقاً على عمليات طرد الدبلوماسيين الروس، غرد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على تويتر قائلا: "رد الفعل الدولي الاستثنائي اليوم من قبل حلفائنا يمثل في التاريخ أكبر عملية طرد جماعي لضباط مخابرات روس على الإطلاق، وهذا سيساعد في الدفاع عن أمننا المشترك".
 
ورحب وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون خلال زيارة لإستونيا، بالدعم الذي حظيت به بريطانيا، حيث قال: "صبر العالم على الرئيس بوتين وأفعاله ينفد".
 
وأضاف وليامسون: "هدف الروس هو بث الفرقة، لكن ما نراه هو توحد العالم وراء الموقف البريطاني، وهو ما يعد في حد ذاته نصرا عظيما، ويبعث رسالة قوية على نحو استثنائي للكرملين وللرئيس بوتن".
 
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بدوره قائلاً: "تضامنا مع شركائنا البريطانيين، أبلغنا السلطات الروسية اليوم بقرارنا طرد أربعة روس، ممن لديهم وضع دبلوماسي، من الأراضي الفرنسية في غضون أسبوع".
 
الرد الروسي
أعلن الكرملين أن روسيا من المرجح أن ترد بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا، ونقلت وكالات أنباء روسية عن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتن، قوله: "إن موسكو ستنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، وهي تعد ردها".
 
وأضاف بيسكوف: "أن الخارجية الروسية ستحلل الوضع وتقدم مقترحات لبوتن، الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية الرد".
 
ووصفت موسكو ما قامت به هذه الدول بالعمل "الاستفزازي"، وقالت الخارجية الروسية في بيان لها "نحتج بشدة على قرار العديد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي طرد دبلوماسيين روس".
 
وأكدت الوزارة أن "هذا العمل الاستفزازي بزعم التضامن مع لندن، يترجم استمرار نهج المواجهة الهادف إلى تصعيد الوضع".
 
وتابعت الوزارة في بيانها أن حلفاء المملكة المتحدة "يتبعون بشكل أعمى مبدأ الوحدة الأوروبية الأطلسية على حساب المنطق، ومعايير الحوار المتحضر بين الدول ومبادئ القانون الدولي".
 
وأضافت: "لن يمر هذا الإجراء غير الودي دون عواقب وسنرد عليه بالتأكيد".
 
وأشارت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن تعبير الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبريطانيا في غير محله، لأن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي العام المقبل.
 
أما أناتولي أنطونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، فاعتبر قرار واشنطن بطرد 60 دبلوماسيا روسيا، وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، بأنه "يدمر ما تبقى من روابط بين روسيا وأميركا، وبأن واشنطن ستتحمل مسؤولية تبعات قرارها".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout