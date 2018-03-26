كوريا.. الحكومة تتدخل بحيلة ليتوقف الموظفون عن العمل

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستغلق أجهزة موظفيها، بشكل إجباري، مساء كل يوم جمعة، في محاولة لتغيير ثقافة "شراهة العمل" لديهم.

وقالت السلطات في سيول إن مبادرتها ستبدأ في الثلاثين من مارس المقبل ولمدة 3 أشهر، وستعمل بشكل تدريجي بحيث يغلق الموظفون أجهزتهم في الثامنة مساء، ثم في السابعة والنصف، ثم في السابعة.

وفي كوريا الجنوبية واحد من أعلى معدلات ساعات العمل، حيث تصل في المتوسط إلى 2739 ساعة سنويا، أو 52 ساعة و40 دقيقة أسبوعيا.

ويقضي الموظفون في كوريا الجنوبية في مكاتبهم، نحو ألف ساعة سنويا أكثر من نظرائهم في الدول المتقدمة الأخرى، فعلى سبيل المثال متوسط ساعات العمل أسبوعيا في بريطانيا 32 ساعة.

واعتمدت الحكومة مؤخرا قانونا لتقليص عدد ساعات العمل القصوى المسموح بها أسبوعيا من 68 إلى 52.