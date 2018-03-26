حزب العمال البريطاني يعتذر عن "معاداة السامية"

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اعتذر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، الأحد، عن معاداة السامية داخل حزبه، في وقت يواجه فيه احتجاجات محتملة بسبب ما يعد تقاعسا عن التصدي لمثل هذه الحوادث في السابق.

وقال كوربين في بيان نشر على فيسبوك: "ندرك أن معاداة السامية حدثت في جيوب داخل حزب العمال مما سبب ألما وأذى لطائفتنا اليهودية في حزب العمال وبقية البلاد"، وأضاف: "أنا آسف بصدق للألم الذي نجم عن ذلك".

وواجه حزب العمال انتقادات مستمرة في السنوات القليلة الماضية بسبب تعليقات معادية للسامية من جانب أعضاء في الحزب، وحتى نواب في البرلمان.

وتعرض كوربين نفسه للنقد الأسبوع الماضي بسبب تعليق يعود لعام 2012، يبدي فيه تضامنا مع صاحب جدارية اعتبرها كثيرون معادية للسامية.

ورد كوربين، الجمعة، على الانتقاد قائلا إنه كان عليه تفحص محتوى الجدارية بشكل أكثر عمقا وإدانتها، لكن هذا الاعتذار لم يكن كافيا عند البعض، إذ قال مشرع يهودي في حزبه ذلك بأنه "غير مناسب في مجمله".

وقبل بيان كوربين أعلنت قيادات بالطائفة اليهودية تنظيم احتجاج أمام البرلمان البريطاني، الاثنين.