living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب العمال البريطاني يعتذر عن "معاداة السامية"

26
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتذر زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، الأحد، عن معاداة السامية داخل حزبه، في وقت يواجه فيه احتجاجات محتملة بسبب ما يعد تقاعسا عن التصدي لمثل هذه الحوادث في السابق.
وقال كوربين في بيان نشر على فيسبوك: "ندرك أن معاداة السامية حدثت في جيوب داخل حزب العمال مما سبب ألما وأذى لطائفتنا اليهودية في حزب العمال وبقية البلاد"، وأضاف: "أنا آسف بصدق للألم الذي نجم عن ذلك".
 
وواجه حزب العمال انتقادات مستمرة في السنوات القليلة الماضية بسبب تعليقات معادية للسامية من جانب أعضاء في الحزب، وحتى نواب في البرلمان.
 
وتعرض كوربين نفسه للنقد الأسبوع الماضي بسبب تعليق يعود لعام 2012، يبدي فيه تضامنا مع صاحب جدارية اعتبرها كثيرون معادية للسامية.
 
ورد كوربين، الجمعة، على الانتقاد قائلا إنه كان عليه تفحص محتوى الجدارية بشكل أكثر عمقا وإدانتها، لكن هذا الاعتذار لم يكن كافيا عند البعض، إذ قال مشرع يهودي في حزبه ذلك بأنه "غير مناسب في مجمله".
 
وقبل بيان كوربين أعلنت قيادات بالطائفة اليهودية تنظيم احتجاج أمام البرلمان البريطاني، الاثنين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout