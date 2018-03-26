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وفاة مأساوية للاعب كرة قدم على أرض الملعب

26
MARCH
2018
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تحولت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الكرواتي إلى مأساة، عندما توفي أحد لاعبي الفريق داخل الملعب.
وبعد 15 دقيقة فقط من انطلاق مباراة مارسونيا مع ضيفه سلافونيا بوزيغا، تلقى برونو بوبان (25 عاما) لاعب الأول تسديدة من مسافة قريبة، لتصطدم الكرة في صدره وتسقطه أرضا.
 
وتلقى بوبان العلاجات اللازمة حتى نهض، لكنه سرعان ما فقد وعيه وسقط على الأرض مجددا، وعلى مدار 40 دقيقة حاول المسعفون إنقاذه لكنهم لم يفلحوا.
 
وبعد وقت قصير أعلن الأطباء وفاة اللاعب الشاب، دون أن يتوصلوا حتى الآن إلى السبب الحقيقي وراء ذلك.
 
وكان بوبان واحدا من أفضل لاعبي الدرجة الثالثة، وتنبأ له البعض بالانتقال إلى الدرجات الأعلى.
 
يشار إلى أن نادي مارسونيا أخرج عددا من اللاعبين المميزين في تاريخ الكرة الكرواتية، منهم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وإيفيكا أوليتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني المعتزل.
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