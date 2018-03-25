نسي «ذكرى زواجهما» فأوسعته ضرباً

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مصير مؤلم لقيه زوج أمريكي على يد زوجته، بعد أن أوسعته ضرباً وركلاً، لأنه فقط نسي «ذكرى زواجهما»، وبحسب صحيفة «فوكس» ألقت شرطة باسكو في فلوريدا الأمريكية، القبض على كارول ستون (35 عاما)، بعدما ركلت زوجها مرات عدة وضربته على رأسه ووجهه، فيما سجل الزوج الواقعة على هاتفه وسلمها للمسؤولين. وأكدت الزوجة للشرطة أنها هاجمت زوجها لأنه نسي ذكرى زواجهما ولم يحتفل به. وأوضحت الشرطة بعد اعتقالها للزوجة أنها متهمة بالعنف الأسري، كما نشر مكتب رئيس الشرطة خبر اعتقال الزوجة لتقديم المساعدة للأشخاص الذين وقعوا ضحايا العنف الأسري.