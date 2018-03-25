عيد ميلاد الملكة البريطانية... الدعوة عامة

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أفادت مجلة "Travel+Leisure" بأن تذاكر الدعوة لحضور الحفل الذي تنظمه شبكة "بي بي سي" بمناسبة عيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية طرحت للبيع.

وأضافت المجلة أن أقل سعر لهذه التذاكر يبلغ 32 دولارا.

ومن المتوقع أن تجري هذه الحفلة في 21 أبريل القادم في مبنى Royal Albert Hall في لندن وسيشارك فيها ستينغ وشيغي وكايلي مينوغ وكرايغ دافيد وتوم جونس وLadysmith Black Mambazo من جنوب أفريقيا.

وولدت الملكة البريطانية في 21 من أبريل 1926، وهي تحتفل بعيد ميلادها مرتين، مرة في احتفالات خاصة في يوم ميلادها الحقيقي، ومرة في احتفالات رسمية في شهر يونيو ليكون الطقس مناسبا، بحسب التقاليد الملكية البريطانية.