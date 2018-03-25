الضابط “البطل” الذي ضحّى بنفسه لإنقاذ رهينة في “تريب”!

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بات الضابط الفرنسي أرنو بلترام رمزاً وبطلاً في فرنسا بعدما ضحَّى بنفسه من أجل إنقاذ امرأة رهينة، خلال الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على متجر في بلدة تريب جنوب غربي فرنسا، حيث شهد احتجاز رهائن، وقد قتل خلاله منفّذ الهجوم والضابط بلترام وشخصان آخران.

وكان الضابط خاض العام الماضي تدريباً في متجر على كيفية التعامل مع هجمات إرهابية، وكأنّه كان يجري تجربة حقيقية على الطريقة التي سيقتل بها.

الضابط بلترام، الذي وصف بـ”البطل” هزّ مقتله الأوساط الرسمية والشعبية في فرنسا، حيث كان ضمن فريق من الضباط الذين كانوا أول من وصل إلى مكان الهجوم.

وعرض بلترام (45 عاما) أن يبادل نفسه برهينة سيدة كان المهاجم يحتجزها، وبعد أن أخذ مكانها ترك هاتفه المحمول على منضدة مفتوحاً، وعندما سمع دوي إطلاق الرصاص اقتحمت قوات الشرطة الخاصة المبنى وقتلت المهاجم.

وذكرت مصادر من الشرطة أن بلترام أصيب بـ 3 رصاصات، ونقل الضابط الذي خدم في العراق، إلى المستشفى وهو يصارع الموت.

ووصفت شخصيات من كل الأطياف السياسية ما قام به الضابط بأنه “عمل بطولي”، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تزايدا في دعوات تكريمه على المستوى الوطني.