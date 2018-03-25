living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها

25
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عاشت سيدة هندية لحظات طويلة من الفزع والرعب بعد أن جرى تقييدها إلى شجرة وجلدها بقسوة 100 جلدة، قبل أن تنهار وتتعرض لمحاولات اغتصاب جماعي، بحسب كلامها لاحقا.

وقضت محكمة قبلية، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديشة، بجلد المرأة 100 مرة، بعد أن وجدت أنها مذنبة.

وقال متحدث باسم شرطة بولاندشار إن المرأة هربت مع عشيقها في الأسبوع الأول من مارس وكان تقيم معه في منزل أحد أقاربه.

وفي 10 مارس، أرسل زوجها أقارب وأصدقاء ليتحدثوا معها ويقنعوها بالعودة إلى البيت مشددين على أن جميع أهالي القرية سيصفحون عنها.

ولكن عند عودتها ، قررت محكمة شيوخ القرية ضرورة معاقبتها، وأعطوا الإذن لزوجها بجلدها 100 جلدة.

وخلال المقطع المصور، يظهر الزوج الغاضب وهو يخلع سترته قبل أن يباشر بتنفيذ "حكم" شيوخ القرية.

وبعد انتهاء العقوبة انهارت المرأة على الأرض وهي غارقة بدمائها، لكن سارعت إلى تقديم شكوى بحق زوجها فور تعافيها.

وباشرت الشرطة التحقيق مع زوجها وخمسة رجال آخرين على الأقل من قريتها.

وقال مفتش الشرطة بولندشافاف ألطاف أنصاري "لقد سجلنا قضية ضد زوجها سعودان ، ورئيس القرية السابق شير سينغ وابنه وألقينا القبض عليهما"، مردفا: "لقد بدأنا البحث عن متهمين آخرين. كما جرى إرسال المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout