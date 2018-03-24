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بالفيديو - بعدما هربت مع عشيقها: زوجها جلدها 100 مرة.. ورجال حاولوا اغتصابها!

24
MARCH
2018
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عاشت امرأة هندية لحظات مرعبة ومؤلمة، بعد أن قيدها زوجها بشجرة وانهال عليها بالضرب أمام حشد من الأشخاص.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، المرأة وقد تم تعليقها من يديها، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديش الهندية.

وعلت صرخاتها وعويلها بينما كان زوجها يضربها دون شفقة، مرارا وتكرارا بحزام جلدي، وسط جمع غفير من الرجال، حتى فقدت وعيها.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

وقضت محكمة "الكنغر"، التي تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة، بجلد المرأة 100 مرة، بعد أن وجدت أنها مذنبة لهربها مع عشيقها، في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وإقامتها معه في منزل أحد أقاربه.

وبحسب الصحيفة، لم تنته محنة المرأة بعد هذا العقاب الوحشي، حيث أفادت تقارير بأن بعض القرويين تعرضوا لها وحاولوا اغتصابها. وعندما استعادت وعيها، حذروها من إخبار الشرطة.

لكنها تمكنت من الهرب لاحقا، ولدى استعادتها عافيتها تقدمت بشكوى لمركز الأمن، الذي اعتقل زوجها و30 شخصا ممن كانوا موجودين في المكان أثناء جلدها.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

روسيا اليوم
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