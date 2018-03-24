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أب يشتري لطفلته مسدسا "لتحمي" نفسها بالمدرسة

24
MARCH
2018
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اشترى أب، في الولايات المتحدة، مسدسا لابنته بمناسبة عيد ميلادها الخامس، حتى يكون بإمكانها "حماية نفسها" في حال حدث أي هجوم مسلح بمدرستها.
 
وقال موقع "مترو" البريطاني إن جوشوا ماكدونالد (26 عاما) اشترى لأدريانا مسدسا من نوع "روجر عيار 22" وذلك بعدما أبدت اهتمامها به قبل فترة قصيرة.
 
وأوضح المصدر أن أدريانا، من تيلتون في ولاية نيو هامبشاير الأميركية، تخضع كل أسبوع لحصص تدريبية حتى تتعلم كيفية إطلاق الرصاص.
 
وقال جوشوا "أمها هي الأخرى مهتمة كثيرا بهذا المجال.. وتعلمت كل شيء بشأن المسدسات خلال السنوات الثمانية التي قضيناها معا".
 
وتابع:"بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مجموعة من المدارس الأميركية، بات من الضروري أن تكون ابنتنا مستعدة لأي طارئ".
 
والثلاثاء الماضي، وقع إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في ولاية ميريلاند، على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأميركية، مما أدى إلى إصابة شخصين ووفاة المهاجم متأثرا بجروحه.
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