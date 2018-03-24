روسيا تعلن أسماء أسلحتها الجديدة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية نتائج مسابقة تسمية الأنواع الجديدة من الأسلحة الروسية الواعدة.

وحصل الصاروخ المجنح المزود بمحرك نووي على تسمية بوريفيستنيك "طائر النوء" بعد أن صوت له 34.8% من المشاركين. وتبعتها تسمية بالميرا "تدمر" بنتيجة 33%.

أما الغواصة النووية ذاتية القيادة فأطلق عليها بوسيدون "إله البحار" (36.9%). واحتلت المرتبة الثانية تسمية أفرورا "الشفق القطبي" (32.5%).

ونال مجمع الليزر الروسي الخارق لقب بيريسفيت نسبة إلى الراهب المقاتل الروسي الذي ساعد الجيش في الانتصار على المغول في معركة "كوليكوفو بولي" عام 1380. فيما جاءت تسمية فاسيليسك بعدها بنسبة تأييد بلغت 28.5%.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على وزارة الدفاع الروسية إطلاق التصويت الشعبي على شبكة الإنترنت لمنح الأسلحة الجديدة تسميات جديرة.