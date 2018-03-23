ماكرون: المخابرات الفرنسية تدرس صحة تبني "داعش" للعملية الإرهابية

A + A -

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار إن فرنسا تعرضت "لاعتداء إسلامي إرهابي".

باريس —سبوتنيك. وأضاف الرئيس أن المخابرات الفرنسية تدرس صحة تبني "داعش" للعملية الإرهابية، وأن حصيلة العملية الإرهابية التي وقعت اليوم جنوبي فرنسا 3 قتلى و16 جريحا بينهم شخصان في حالة حرجة.



وقال ماكرون إن "التحقيق سيبين لماذا انزلق الإرهابي إلى التطرف".

وأكد ماكرون إصابة الشرطي الذي كان داخل المتجر بجراح خطرة، وتابع "الشرطي الذي كان داخل المتجر والذي أنقذ حياة الرهائن يصارع الموت".

ووجه ماكرون تعازيه لعائلات الضحايا وأعلن عن تضامن البلاد مع أسر الضحايا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخصين على الأقل في عملية إطلاق نار واحتجاز رهائن في منطقة "تريب" جنوبي البلاد.



من جانبها، قالت قناة "بي إف إم" نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه، إن "محتجز الرهائن طلب الإفراج عن صلاح عبد السلام المهاجم المشتبه به في هجمات باريس التي نفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015".

وعبد السلام هو المشتبه به الرئيسي والوحيد الناجي من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.