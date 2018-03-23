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حمدان يدين تعرض الطيران التركي لمعالم مدينة براد المقدسة: الدعوة إلى انعقاد مجلس الامن الدولي لحماية ما تبقى ..

23
MARCH
2018
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غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: ندين ما يرتكبه النظام التركي ومديره الإخواني المتأسلم رسب أردوغان من مجزرة تاريخية، بتدمير براد المقدسة مكان انبثاق نور الايمان لكنيسة مار مارون وتعاليمه المجيدة. لذلك نتوجه إلى كل القيادات الدينية من منطلق اللحمة الوطنية، وفي مقدمتهم سيدنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والمطارنة الموارنة الاجلاء لينتصروا لمار مارون في براد وكنيسة جوليانوس، وننتظر دعوتهم إلى الاعتصام الوطني الجامع امام السفارة التركية والمركز الثقافي التركي أمام كنيسة مار جريس.

كما نطالب فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري بقطع العلاقات الديبلوماسية مع تركيا، والدعوة إلى انعقاد مجلس الامن الدولي لحماية ما تبقى من المدينة المقدسة، وعدم استكمال مجزرة تدميرها على ايدي الارهابيين الأتراك. نطالب كافة المنظمات الدولية وخاصة الاونيسكو بالاستنفار لمواجهة النظام التركي ومنع ارتكاباته الارهابية ضد التراث الانساني العالمي في براد.

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