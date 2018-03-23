إصابة شرطي في إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل متجر فرنسي

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أفادت مصادر أمنية إن شرطيا أصيب بجروح جراء إطلاق نار في جنوب فرنسا، الجمعة.

وقالت المصادر إن الشرطي أصيب في إطلاق نار ثان، بعد الأول الذي وقع داخل سوبرماركت.

وأضافت أنه يجري حاليا احتجاز رهائن داخل المتجر.

هذا وقال وزير الداخلية الفرنسي إن حادث الاحتجاز وإطلاق النار وقع في بلدية "تريب" جنوبي البلاد.

وأضاف، في تغريدة منشورة على حساب الداخلية الفرنسية على تويتر "الأولوية الآن هي لعمل قوات الشرطة والإنقاذ"، داعيا إلى عدم بث الشائعات.

من جهتها، كشفت النيابة أن محتجز الرهائن يقول إنه ينتمي إلى تنظيم داعش المتطرف.