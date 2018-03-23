امرأة عادت للحياة تروي ما شاهدته في الآخرة..!

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بعد موتها سريرياً وعودتها إلى الحياة لم تعد امرأة صينية تخاف الموت، لأنها تعلم علم اليقين بأن الوفاة لا تعني النهاية. لذلك تحدثت عن تجربتها وتدعو الناس إلى عدم الخوف من الموت.

وبحسب موقع روسيا اليوم، كانت المواطنة الصينية "شيويه" راقدة في المستشفى بسبب السعال الشديد الذي تعاني منه منذ فترة طويلة.

قرر الأطباء حقنها بدواء قوي وفعال لوقف السعال الذي تعاني منه، ولكن بدلاً من ذلك فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة عميقة.

غير الحادث حياة السيدة الصينية، مما جعلها تغير نمط حياتها وتصوراتها.

تقول المواطنة الصينية: "بعد أن فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة انفصلت الروح عن جسدي".

وذكر الموقع أنها كانت تسمع حديث الأطباء جيداً، ورأت محيطها وجسماً ميتاً.

وقالت "شيويه": "توجهت الروح نحو نفق فيه مخلوقات أخرى وكانت تشعر بحبهم وكانوا يهدئونها معنويا وأنها ستعود إلى جسدها ثانية".

وبعد أن عادت الروح إلى جسدها أدركت بنية وتركيب الكون وشعرت بكل جسيمة من مكوناته. وتقول هذا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، وهي الآن لم تعد تخاف الموت لأنه سيكون البداية فقط.