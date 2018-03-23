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دوتيرتي: الذنب الوحيد للفلبينيين العاملين في الكويت أنهم فقراء!

23
MARCH
2018
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أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن الحظر المفروض على سفر العمالة الفلبينية إلى الكويت لن يرفع إلا بعد التزام السلطات هناك بتطبيق الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين البلدين.
 
وكالة الأنباء الفلبينية نقلت عن دوتيرتي قوله إنه طلب من وزير العمل في بلاده عدم رفع الحظر إلا بعد التزام الكويت في بنود الاتفاقية الموقعة، مبيناً بأنه يتوقع التزام الكويت بتطبيق بنود الاتفاقية.
 
ولفت الرئيس الفلبيني إلى أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي تنص على "منح راحة بواقع 8 ساعات يومياً لعمالة بلاده، بالإضافة إلى أيام عطل، والسماح لهم بطهي طعامهم الخاص وعدم التحفض على جوازات سفرهم".
 
وشدد دوتيرتي على أنه من الضروري "السماح للعمالة المسيحية بالذهاب إلى الكنيسة، أو إلى المسجد في حال كانوا مسلمين".
 
وعلق الرئيس الفلبيني في هذا السياق قائلا: "إن الذنب الوحيد لهؤلاء العمال الفلبينيين هو أنهم فقراء!".
 
 الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي كان فرض حظراً على  سفر العمالة من بلاده إلى الكويت بعد اكتشاف هناك جثة عاملة فلبينية في "فريزر ثلاجة". تلك العاملة الفلبينية قتلت من قبل لبناني وزوجته السورية.
 
المصدر:الجريدة
روسيا اليوم
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