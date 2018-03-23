13 قتيلا جراء حريق داخل مبنى في فيتنام

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لقي ثلاثة عشر شخصا حتفهم، فيما أصيب آخرون جراء حريق مبنى في مدينة هو تشي منه، العاصمة الاقتصادية لفيتنام، وفق ما أعلنت عنه السلطات الفيتنامية.

وبدأ الحريق في كارينا بلازا حوالى منتصف ليل الخميس الجمعة، في الطبقات السفلى من المبنى، قبل أن ينتشر سريعا إلى الطبقات العليا.

وقالت مسؤولة في المدينة لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف اسمها ان "13 شخصا قُتلوا واصيب اكثر من اثني عشر اخرين".

واشارت الى ان القتلى قضوا جراء الاختناق، لافتة الى ان سبب الحريق لم يحدد بعد.

وذكر الموقع الاخباري الرسمي "فيتنام بلاس" أن الحريق قد يكون اندلع في موقف للسيارات تحت الأرض يربط الاجزاء المختلفة للمبنى ببعضها.

وعمل رجال الإطفاء ساعات عدة لاحتواء الحريق.

وقالت لي ثاي فانغ إحدى قاطنات المبنى لموقع "في إن إكسبرس" الرسمي "كنا نائمين عندما استيقظت من جراء انفجار، وعجزت عن التنفس بسبب الدخان الأسود".

وأضافت المرأة البالغة الخامسة والأربعين والتي أصيبت بجروح طفيفة "لقد ركضنا، لكن كان هناك دخان في كل مكان، ولم نكن نعرف إلى أين نذهب. لذلك كان علينا القفز من الطبقة الثانية".

وتعتبر الحرائق في هذا البلد الشيوعي في جنوب شرق آسيا امرا شائعا، إذ لا تحظى معايير الأمن باحترام كاف.