طرد مريب قرب "كامبريدج أناليتيكا"

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قالت الشرطة البريطانية، الخميس، إنها عثرت على طرد مريب قرب مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا" في لندن، مما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة من الموقع، وإخلاء المبنى.

ونقلت "رويترز" عن الشرطة البريطانية قولها: "جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي، ولم ترد أنباء عن إصابات".

وباتت شركة الاستشارات السياسية، التي تتخذ من لندن مقرا لها في قلب عاصفة هذا الأسبوع بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالا لأكاديمي لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، وذلك لتكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.