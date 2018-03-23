لأول مرة في التاريخ.. طائرة ركاب مدنية تصل إسرائيل عبر أجواء السعودية

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في سابقة هي الأولى منذ إنشاء إسرائيل عام 1948 نفذت شركة الطيران الهندية "Air India" اليوم الخميس أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي للسعودية.

وتمثل "Air India" شركة الطيران الوحيدة التي حصلت من السعودية على ترخيص لتنفيذ رحلات جوية إلى ومن إسرائيل عبر أجواء المملكة.

وأكد موقع "Flightradar24"، الخاص بمراقبة حركة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم في نظام الزمن الحقيقي، أن رحلة "AI139" من نيودلهي إلى تل أبيب، التي نفذت اليوم، هي "الرحلة التجارية الأولى منذ 70 عاما التي حلقت فوق السعودية في طريقها إلى إسرائيل".

وتقول معطيات اللائحة الإلكترونية لمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ -787"، هبطت في الساعة 22:10 بالتوقيت المحلي، حيث استغرقت الرحلة المباشرة أكثر من 7 ساعات.