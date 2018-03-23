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وصول أول طائرة من الهند إلى "الكيان الإسرائيلي" عبر أجواء.. السعودية!

23
MARCH
2018
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وصلت إلى إسرائيل، الخميس، أول طائرة ركاب تجارية تمر عبر أجواء المملكة العربية السعودية، وهي الرحلة رقم AI 139 التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية التي أقلعت من مطار نيودلهي.

واحتفلت شركة الخطوط الجوية الهندية، في صالة مطار نيودلهي رقم 3 بانطلاق أولى رحلاتها المباشرة من نيودلهي إلى تل أبيب عبر أجواء السعودية، وأقلعت الطائرة الساعة 18:00 بتوقيت نيودلهي ووصلت إلى تل أبيب الساعة 22:10 بتوقيت إسرائيل، وكان من المقرر أن تستغرق 7 ساعات ولكن مدة الرحلة زادت إلى 7 ساعات و45 دقيقة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية أعلن في مطلع مارس/ آذار الجاري أن الشركة حصلت على إذن بالتحليق بأجواء المملكة العربية السعودية من نيودلهي إلى تل أبيب بداية من 22 مارس/ آذار. وقالت الشركة إنها ستقوم بتسيير 3 رحلات أسبوعيا من نيودلهي إلى تل أبيب، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز السياحة والتجارة بين البلدين.

وأثار الإعلان عن رحلة مباشرة للخطوط الهندية عبر الأجواء السعودية غضب شركة طيران "العال" الإسرائيلية التي تضطر طائرتها إلى التحليق حول شبه الجزيرة العربية، وتستغرق رحلات "العال" بين إسرائيل والهند 8 ساعات بسبب عدم قدرتها على المرور بأجواء السعودية.


وكانت هيئة الطيران المدني السعودي نفت، في 7 فبراير/ شباط الماضي، أن تكون المملكة العربية السعودية قد سمحت بمرور أي رحلات طيران عبر أجوائها بين الهند وإسرائيل، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وكانت السعودية تفرض حظرا على مرور جميع الطائرات المغادرة من إسرائيل أو المتجهة إليها عبر أجوائها، وكانت الرحلة المباشرة لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المملكة إلى إسرائيل، في مايو/ أيار عام 2017، استثنائية في ظل هذا الحظر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في سبتمبر/ أيلول عام 2017، بأن "التعاون غير المعلن بين إسرائيل والدول العربية وصل إلى مرحلة غير مسبوقة". كما قال نتنياهو، في يناير/ كانون الماضي الثاني، أن تحالفات إسرائيل مع دول عربية أصبحت "استثنائية ولم يكن من الممكن تخيلها قبل 10 سنوات"، مشيرا إلى "العداء المشترك من قبل إسرائيل ودول عربية ضد إيران والتطرف الإسلامي"، وذلك في ندوة أدارها مذيع CNN فريد زكريا، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

CNN
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