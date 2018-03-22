بريطانيا تشبه مونديال روسيا بأولمبياد هتلر

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أثار وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، غضب السلطات الروسية، بتأييده لنائب حزب العمال الذي شبه مونديال روسيا 2018 بأولمبياد 1936 التي أقامها الزعيم النازي أدولف هتلر دعاية لنظامه.

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، إن جونسون "مليء بسموم الكراهية وعدم الاحترافية، كما أنه غير مصقول" مضيفة "إنه من المخيف تذكر أن هذا الشخص يمثل القيادة السياسية لقوة نووية".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن زاخاروفا إن بيانات جونسون "غير مقبولة وغير جديرة بدبلوماسي أوروبي بارز، وأنها تعكس مساعي لندن لرسم صورة لروسيا باعتبارها عدوا مستخدمة أغرب الأسباب لمقاطعة كأس العالم.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب وزير الخارجية البريطاني موسكو بضمانات لأمن المشجعين البريطانيين الذين يريدون حضور مباريات المونديال.

وتأتي الدعوة على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين موسكو ولندن منذ أسابيع، في أعقاب تعرض عميل روسي مزدوج سابق وابنته لعملية تسميم في إنجلترا، اتهمت السلطات البريطانية روسيا بالمسؤولية عنها.