رونالدينيو... إلى السياسة!

A + A -

انضم نجم كرة القدم السابق البرازيلي رونالدينيو، بطل العالم 2002 وأفضل لاعب في العالم لعام 2005، إلى صفوف الحزب الجمهوري البرازيلي، وهو حزب ذو صلة بالكنيسة الإنجيلية. ووافق ساحر الماركانا على هذه الخطوة، بطلب من رئيس الحزب، ماركوس بيريرا.

ومن المحتمل أن يكون رونالدينيو الذي اعتزل في كانون الثاني/يناير من العام الماضي عن عمر يقارب السابعة والثلاثين، مرشّحاً في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

وخلال حديث رسمي في برازيليا، أعرب رونالدينيو عن شعوره بالسعادة للمشاركة في مشروع يستهدف الارتقاء بالبلاد، مضيفاً أنه «يثق في جلب برنامج الحزب الجمهوري للحداثة والسعادة والصحة للشعب بأكمله في البرازيل».