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ساركوزي متهم رسمياً بتلقي أموال ليبية...

22
MARCH
2018
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وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بـ"الفساد السلبي" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية" مساء امس، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.
 
ويأتي الاتهام في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية العام 2007، ووضع تحت المراقبة القضائية.
الى ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن ساركوزي الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، اتهم بـ"الفساد السلبي" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية"، ووضع تحت المراقبة القضائية.
 
وكان قد انتهى مساء امس التوقيف الاحتياطي لساركوزي الذي بدأ الثلاثاء، ودام 26 ساعة، اذ وصل  الاخير قبيل الساعة 08,00 صباحاً الى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس. وكان استجوابه بدأ صباح الثلاثاء وتوقف قرابة منتصف الليل.
 
الى ذلك استمع المحققون أيضا إلى بريس أورتوفو أحد المقربين من الرئيس السابق، لكن بصفة "مشتبه به غير موقوف".
وقد غادر أورتوفو مساء اول من امس مكتب مكافحة الفساد وأوضح على تويتر أنه قدم تفاصيل "تسمح بإنهاء سلسلة من الأخطاء والأكاذيب".
من جهتها كتبت صحيفة ليبراسيون امس أن توقيف ساركوزي تشكل "عودة إلى قضايا" الرئيس الأسبق لكن في الصفحة القضائية. أما صحيفة "لوباريزيان" فعنونت "-هدية- من القذافي بعد رحيله".
 
كما يشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة سنوات.
وكان ساركوزي تولى الرئاسة في فرنسا من عام 2007 حتى عام 2012.
 
وكان موقع "ميديابارت" الالكتروني نشر في ايار 2012 وثيقة ليبية نسبت الى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا اشارت الى تمويل يبلغ حوالي خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.
 
الى ذلك اقر عدد من اطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بحسب "أ.ف.ب." بفرضية التمويل غير المشروع. واكد رجل الاعمال المثير للجدل زياد تقي الدين انه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي الى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، والى مدير مكتبه كلود غيان.
 
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