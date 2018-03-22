برلمان كوريا الشمالية يعقد "جلسة نادرة"

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قالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الخميس، إن برلمان كوريا الشمالية سيعقد جلسة نادرة الشهر المقبل.

ويأتي ذلك بعد التقارب السريع في شبه الجزيرة الكورية، إثر توتر شديد بسبب تجارب بالستية ونووية أجرتها بيونغ يانغ.

ويجتمع البرلمان الكوري الشمالي مرة أو مرتين سنويا للموافقة على الميزانيات أو قرارات أخرى يعتبرها الحزب الحاكم ضرورية.

وأشارت الوكالة إلى أن جلسة البرلمان ستنعقد ببيونغ يانغ في الحادي عشر من أبريل. ولم تعط تفاصيل حول جدول الأعمال.

وعادة ما تكون جلسات مثل هذه محط مراقبة دقيقة من جانب المراقبين لرصد أي تغييرات في السياسة الاقتصادية أو تعديل قد يطاول مسؤولين كبار.

وكسرت كوريا الشمالية صمتها بشأن الانفراج الدبلوماسي مع واشنطن وسيول، مؤكدة أنها تقود "مبادرة من أجل السلام" ورافضة تكهنات بأن العقوبات أجبرتها على اللجوء للانفراج الدبلوماسي.

ومن أجل التحضير لقمة بين الكوريتين مقررة في أخر أبريل، اقترحت سيول الأربعاء عقد مباحثات على مستوى عال مع بيونغ يانغ لمناقشة بعض التفاصيل، بينها موعد القمة والأجندة المقترحة.