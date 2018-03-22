بالصور- أسماء الأسد تستقبل مقاتلات من الغوطة الشرقية!

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نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع "فيسبوك" صورًا ومقطع فيديو لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقبالها مقاتلات الغوطة الشرقية مع أمّهاتهنّ لمناسبة عيد الأم.

وقالت الصفحة إن المقاتلات جئن من الجبهة مباشرة بلباس الميدان.

كذلك نشرت الصفحة مقطع فيديو بعنوان "ضفائر النار"، وقالت إن "سوريا دافع عنها الكل دون استثناء، بما فيهم صباياها، اللواتي ضفرن شعرهن، وأجلن أحلامهن، وتركن أهلهمن، ولبسن البدلة العسكرية بدل فستان العرس، وحملن البارودة بدل دفاتر الدراسة ورحن يدافعن عن تراب سوريا."