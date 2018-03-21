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رئيس الموساد السابق: الحظ كشف لنا بناء سوريا لمفاعل نووي

21
MARCH
2018
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 قال رئيس الموساد السابق تامير باردوإن عملاء الموساد حصلوا بطريق"الحظ"على معلومات استخباراتية أدت إلى اكتشاف مفاعل نووي سوري وبالتالي تنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت المفاعل في 2007.

وقال باردو اليوم في تصريح صحفي إن الاكتشاف الذي توصل إليه عملاء الموساد منتصف عام 2006 صحح الإخفاق الاستخباراتي السابق في اكتشاف مخططات سورية ببناء مفاعل نووي على أراضيها.. "لقد كان الحظ حليف هذه المجموعة من العملاء التي نجحت في جلب هذه المعلومات، وغطت على فشل استخباراتي سابق".

وأوضح باردو أن الموساد عثر على مجموعة من الصور التقطت داخل مفاعل نووي موجود في منطقة دير الزور شمال شرق سوريا، أكدت التحقيقات والتحليلات لاحقا شكوك إسرائيل بأن سوريا تقوم ببناء المفاعل لتخصيب البلوتونيوم للأسلحة النووية، وبناء عليه شنت إسرائيل غارة جوية في الـ5 و 6 سبتمبر 2007.

وبحسب باردو فإن سوريا عملت لسنوات على بناء مفاعل نووي دون أن تعلم إسرائيل بذلك.

وانتقد باردو نشر هذه المعلومات لوسائل الإعلام قائلا: "لست متأكدا من أنه كان من الصواب نشر معلومات حول هذه العملية الآن".

وأشاد باردو برئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزير الدفاع السابق إيهود باراك "على دورهما في تنفيذ العملية آنذاك"، وذكر أن "أولمرت نفذ المهمة في الوقت المناسب، وإيهود باراك أدى عملا رائعا".

روسيا اليوم
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