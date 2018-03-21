الجيش الصيني يختبر دبابات بإمكانية "غير مسبوقة"

A + A -

تختبر الصين دبابات آلية يمكن تزوديها بتقنية الذكاء الصناعي، في إطار المساعي المتواصلة لتحديث جيشها، وفق ما أوردت صحيفة تديرها الحكومة، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن التلفزيون الرسمي عرض صورا هذا الأسبوع للدبابات الآلية التي تخضع للاختبار.

وأظهرت لقطات دبابة من طراز "تايب 59" يتم قيادتها عن بعد، فيما وصفته الصحيفة بأنه المرة الأولى التي تظهر فيه دبابة آلية من صنع الصين في عرض عام.

وقالت الصحيفة إن الدبابة من طراز "تايب 59" تستند إلى نموذج سوفيتي قديم استخدم للمرة الأولى في الصين في الخمسينيات، جرى إنتاجه بأعداد كبيرة، ويتسم بطول مدة خدمته.

وقال ليو تشينغ شان رئيس تحرير نشرة الدبابات والمركبات المدرعة للصحيفة "عدد كبير من دبابات تايب 59 المقرر إحالتها للتقاعد يمكن أن تُحول إلى مركبات غير مزودة بطاقم بشري إذا زُودت بالذكاء الصناعي".

وأضاف التقرير أن الدبابات الآلية ستكون قادرة على التعامل مع معدات آلية، وأن تحصل على معلومات من الأقمار الصناعية والطائرات أو الغواصات.

وتقوم الصين بتنفيذ برنامج كبير لتحديث قواتها المسلحة، بما في ذلك تصنيع المقاتلات الشبح وحاملات جديدة للطائرات في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس شي جينبينغ إلى إظهار القوة المتنامية للبلاد.