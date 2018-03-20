الكرملين يعلق على عدم تهنئة ترامب لبوتين

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قلل المتحدث باسم الكرملين من أهمية عدم تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفلاديمير بوتن على إعادة انتخابه رئيسا، قائلا "ليست بالأمر الهام".

وأضاف ديمتري بيسكوف أنه ربما لم يسمح جدول ترامب بذلك، واقترح عليه أن يتصل ببوتن في وقت لاحق.

وقال البيت الأبيض مساء الاثنين إنه "غير مندهش" من نتيجة انتخابات الأحد الماضي، وإنه لم توضع خطط لإرسال تهنئة إلى بوتن.

من جانبه قال بيسكوف"مع وصول العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى أدنى مستوى لها، لا يزال بوتن منفتحا على تطبيع العلاقات مع شركائنا الأميركيين، وهو ما يصب في مصلحتنا".

ومن المتوقع أن يمدد فوز بوتن هيمنته السياسية على روسيا إلى نحو ربع قرن حتى عام 2024، وحينها سيكون في الحادية والسبعين من العمر ليصبح ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في الحكم بعد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.