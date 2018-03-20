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فيينا أفضل مكان للمعيشة.. ومدينة عربية الأسوأ بالعالم

20
MARCH
2018
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حافظت العاصمة النمساوية فيينا على مكانتها كأفضل المدن معيشة في العالم في حين ظلت العاصمة العراقية بغداد الأسوأ في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة "ميرسر" العالمية للاستشارات.
ويساعد المسح الذي أجرته الشركة على 231 مدينة، الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" الثلاثاء. 
 
واشتملت المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.
 
وهناك 8 دولة أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل، حيث توجد 3 مدن ألمانية و3 مدن سويسرية في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.
 
وتصدرت فيينا التي يسكنها 1.8 مليون نسمة القائمة للعام التاسع على التوالي، وذلك بفضل تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن.
 
وجاءت زيوريخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا في المركز الثالث.
 
وحلت فانكوفر في المركز الخامس، لتصبح أفضل مدينة في أميركا الشمالية. وجاءت سنغافورة في المرتبة 25 ومونتيفيديو في المركز 77. ودخلت دوربان القائمة لتحتل المرتبة 89.
 
وتراجعت لندن مركزا واحدا إلى المركز 41 في المقارنة السنوية.
 
وتذيلت بغداد القائمة للعام العاشر على التوالي. واجتاحت المدينة موجات من العنف الطائفي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
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