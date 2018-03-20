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طالب واحد بالفصل.. والمعلم يشرح الدروس كاملة

20
MARCH
2018
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لم يمنع غياب الطلاب مدرسا متفانيا من إعطاء الدروس لطالب وحيد قرر الحضور، فيما فضل الطلاب الآخرون الذهاب إلى مدرسة مجاورة، في بلدة نائية بالصين، تأثرت بالتطور العمراني المتزايد.
 
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" قصة شو زيفينغ، وهو مدرس بمدرسة يوتشينغ الابتدائية، أعطى دروسا لطالب واحد فقط في الفصل، يبلغ من العمر 11 عاما.
 
ووفقا للصحيفة، أثارت القصة تعاطف الملايين، حيث أظهرت المدرس باعتباره مثالا للتفاني والإخلاص في العمل، حيث واصل مهمته وقام بالتدريس لطالب واحد فقط.
 
وتقع مدرسة يوتشينغ بمنطقة نائية وسط جبال تايهانغ وسط الصين، وكانت في يوم من الأيام المدرسة الرئيسية بين القرى المجاورة، حسب ما أفادت الصحيفة.
 
لكن نهضة عمرانية كبيرة شهدتها المنطقة، أدت إلى ظهور مدارس بمواصفات أفضل، مما دفع أهالي القرى لإرسال أطفالهم لتلك المدارس، ولم يبق سوى طالب واحد في يوتشينغ، لا يستطيع تحمل تكاليف المدارس الجديدة.
 
وهكذا لم يبق في المدرسة سوى الأستاذ زيفينغ، وطالبه الوحيد شو جياكي، اللذان يقضيان وقتهما معا، حيث يدرس زيفينغ لطالبه النجيب 8 مواد يوميا في مختلف المجالات.
 
ومنذ انتشار قصة الاستاذ والطفل العام الماضي، تبرع عدد من الصينيون للطفل الصغير كي يسجل في إحدى المدارس الأكثر تقدما، مما استدعاه للرحيل، أما الاستاذ زيفينغ، فاضطر لاحقا لترك التدريس نهائيا، بسبب إغلاق مدرسة يوتشينغ.
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