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في هذه الحالة تخرج بريطانيا من حيز الوجود خلال دقائق

20
MARCH
2018
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اتهم أميرال أمريكي روسيا بتمثيل توجيه الضربات النووية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وجاء في كلمة الأميرال غاري هاريس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي إن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تقوم خلال تدريباتها المنتظمة بتمثيل توجيه الضربات النووية للجزء القاري من الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وسجل خبراء عسكريون ما جاء على لسان الأميرال الأمريكي باستغراب.
 
وقال الخبير الاستراتيجي إيفان كونوفالوف لـ"سبوتنيك" إن التدريب على استخدام السلاح النووي جزء من خطط كل الدول لاستخدام القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تمارين من هذا النوع ينفذها الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون.
 
وزعم متكلمون في الكونغرس الأمريكي أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تخطط لتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة الأمريكية.
 
وفي هذا الصدد ذكر الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن إمكانية استخدام السلاح النووي ضد الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي في حال أطلقوا الصواريخ الحربية نحو روسيا أو استخدموا السلاح النووي ضدها أو خيم الخطر على وجودها أثناء العمليات الحربية باستخدام الأسلحة التقليدية.
 
وعبر الخبير عن اعتقاده بأن الضربة النووية الجوابية الروسية الممكنة لن تستهدف أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل ستوجه إلى أهداف تقع في أراضي حلفائها ضمن حلف شمال الأطلسي.
 
وعن شدة الضربة الممكنة قال الخبير إنه استنادا إلى تسريبات حول خطط الدفاع السابقة تخرج بريطانيا من حيز الوجود كدولة في غضون الدقائق المعدودة.
 
وفي ما يخص الولايات المتحدة الأمريكية لا يملك الخبير المعلومات عن زمن بقائها على قيد الحياة في حال تلقت الضربة النووية الجوابية، غير أنه يستطيع أن يقول إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كان قد انتهى.
 
 (sputnik)
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