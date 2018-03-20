هذه المدرسة لاتهتم بدرجات الطلاب...ما يهمها شيئا لا تتوقعه!

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على غير العادة قررت مدرسة داخلية هندية تحت الإنشاء، إعطاء الأولوية في تقييم طلابها لعامل السعادة بدلا من الدرجات.



ويهدف بناء المدرسة إلى إعادة النظر في التصميم المعماري التقليدي ومناهجها التقليدية في التعليم، بدلا من تصميم بناء كبير ومركزي.

ويتكون البناء من حرم المبنى من أكثر من اثني عشر مبنى أصغر حجما يركزون على طائفة من الموضوعات المتعددة؛ ويشمل المنهج الدراسي مواد مختلفة مثل الرياضيات وريادة الأعمال والأدب والفن والتأمل والتاريخ والتربية البدنية.

وبحسب ” الإندبندنت ” تبدأ عملية بناء المدرسة الهندية يبدأ هذا العام على أن ينتهي بناؤها في عام 2020.