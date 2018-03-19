بالفيديو -"حنان قهوجي" لبنانية في أحضان العدو تهاجم "حزب الله" !

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لا يوفر العدو الاسرائيلي مناسبة الا ويحاول استغلالها في محاولة للترويج لسياسته القائمة على مهاجمة "حزب الله" والدعوة الى قيام سلام مع دول الجوار. وجديد ذلك إستضافة المتحدث بإسم جيش العدو الاسرائيلي افيخاي ادرعي سيدة لبنانية هاجمت "حزب الله" ووصفته بـ"الارهابي" على حدّ قولها، داعية للسلام والتطبيع مع العدو الاسرائيلي.

وفي هذا الاطار، غرد ادرعي عبر "تويتر"، قائلاً: "وما صوت حنان قهوجي التي تحولت الى بريجيت سوى صوت واحد من الكثير من اللبنانيين الذين يخافون همجية حزب الله الذي حول لبنان إلى مساحة قمعية ودكتاتورية إسوة بنظام أسياده في إيران"